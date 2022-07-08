Манат подорожал к евро и лире, подешевел к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 8 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 8 июля ЦБА установил на уровне 1,7263 маната/1EUR (7 июля - 1,7344 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 8 июля установил на уровне 0,0270 манат/1RUB (7 июля - 0,0268 манат/1RUB).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 8 июля установил на уровне 0,0985 манат/1TRY (7 июля - 0,0986 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков