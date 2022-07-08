Нефть умеренно дорожает после скачка накануне, Brent торгуется у $105,3 за баррель

Нефтяные котировки демонстрируют умеренный подъем утром в пятницу после активного роста накануне.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:09 в пятницу составляет $105,33 за баррель, что на $0,68 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $3,96 (3,9%), до $104,65 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,01 за баррель, что на $0,28 (0,27%) больше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость фьючерса подскочила на $4,20 (4,3%), до $102,73 за баррель.
Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.
Участники рынка продолжают оценивать опубликованные накануне данные о запасах топлива в США. Как стало известно из отчета Минэнерго, коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе увеличились на 8,23 млн баррелей, максимальными темпами за восемь недель. Тем временем резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,27 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,55 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,05 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
"Скачок импорта и падение экспорта нефти в сочетании со снижением загруженности нефтеперерабатывающих мощностей вызвала существенный рост запасов нефти на прошлой неделе", - отметил аналитик Kpler Мэтт Смит, добавив, что высвобождение нефти из стратегических резервов составило 5,9 млн баррелей.
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