У экс-премьера Японии Абэ, подвергшегося нападению, зафиксирована остановка сердца - СМИ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подвергшийся нападению во время выступления, доставлен в больницу, сообщают местные СМИ.
По данным правоохранителей, Абэ не подает признаков жизни. Уточняется, что у него зафиксирована остановка сердца.
Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара.
Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.
Абэ был ранен во время выступления для предвыборной кампании в городе Нара.
Инцидент произошел в 11:30 (6:30).
По данным полиции, нападавший стрелял в Абэ сзади.
Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщал, что услышал звук, похожий на выстрел и увидел истекающего кровью бывшего премьер-министра.
Абэ без сознания был отправлен в госпиталь.
Тем временем нынешний премьер-министр Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио.
При канцелярии премьер-министра создан кризисный центр.
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