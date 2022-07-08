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Дальнее зарубежье 08.07.2022 09:30

У экс-премьера Японии Абэ, подвергшегося нападению, зафиксирована остановка сердца - СМИ

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ, подвергшийся нападению во время выступления, доставлен в больницу, сообщают местные СМИ.

По данным правоохранителей, Абэ не подает признаков жизни. Уточняется, что у него зафиксирована остановка сердца.

Абэ был доставлен в больницу Медицинского университета Нара.

Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие.

Абэ был ранен во время выступления для предвыборной кампании в городе Нара.

Инцидент произошел в 11:30 (6:30).

По данным полиции, нападавший стрелял в Абэ сзади.

Репортер телеканала NHK, находившийся на месте происшествия, сообщал, что услышал звук, похожий на выстрел и увидел истекающего кровью бывшего премьер-министра.

Абэ без сознания был отправлен в госпиталь.

Тем временем нынешний премьер-министр Фумио Кисида прервал свою поездку в рамках предвыборной кампании и экстренно возвращается в Токио.

При канцелярии премьер-министра создан кризисный центр.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, НАПАДЕНИЕ, ПОДРОБНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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