Доллар слабо растет к евро, снижается к иене в ожидании данных по рынку труда США

Курс доллара немного поднимается в паре с евро и снижается к иене утром в пятницу, участники рынка ждут публикации данных о состоянии американского рынка труда в июне.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), практически не меняется в ходе утренних торгов. Более широкий индикатор WSJ Dollar Index прибавил 0,05%.
Инвесторы ожидают отчета министерства труда США за июнь, который будет опубликован в 16:30. Опрошенные Trading Economics аналитики рассчитывают, что данные укажут на рост числа рабочих мест на 268 тыс., при этом уровень безработицы в прошлом месяце не изменится относительно мая и составит 3,6%.
Пара евро/доллар по данным на 10:02 торгуется на уровне $1,0154 по сравнению с $1,0162 на закрытие рынка в четверг, евро теряет около 0,1%.
Стоимость фунта опустилась в ходе торгов на 0,15%, до $1,2004 против $1,2024 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты в паре с иеной снизился на 0,2%, до 135,70 иены против 135,99 иены на закрытие предыдущей сессии.
Иена дорожает на повышенном спросе на защитные активы после новости о покушении на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара. Официальных сообщений о состоянии Абэ пока не поступало, однако японские СМИ, ссылаясь на различные источники, пишут, что у него произошла остановка сердца.
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