Азерэнержи отбирает подрядчиков строительство ЛЭП электростанция Canub- Алят

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика на строительство линии электропередач (ЛЭП).

Согласно объявлению общества, с этой целью проводятся тендеры на строительство 330 Кв ЛЭП между электростанцией «Canub» и солнечной электростанцией Алят.

Стоимость участия в каждом тендере составляет 2 тыс. манатов.

Претенденты должны представить документы, подтверждающие наличие не менее 3-х лет опыта строительства электростанций и подстанций с использованием современных технологий. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие, что общая стоимость этих проектов и контрактов на строительство составляет не менее 15 млн манатов.

Также компании-участники тендера должны иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика как минимум в 3 проектах по строительству электростанций и подстанций, строительстве передающих линий; документы, подтверждающие наличие опытных, высокопрофессиональных специалистов.

Тендерные предложения принимаются до 15:00 29 августа. Вскрытие предложений участников тендера состоится 30 августа в 15:00.

Б.Рустамбеков