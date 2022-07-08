Азерэнержи отбирает подрядчиков строительство ЛЭП электростанция Canub- Алят

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика на строительство линии электропередач (ЛЭП).
Согласно объявлению общества, с этой целью проводятся тендеры на строительство 330 Кв ЛЭП между электростанцией «Canub» и солнечной электростанцией Алят.
Стоимость участия в каждом тендере составляет 2 тыс. манатов.
Претенденты должны представить документы, подтверждающие наличие не менее 3-х лет опыта строительства электростанций и подстанций с использованием современных технологий. При этом, должны быть представлены документы, подтверждающие, что общая стоимость этих проектов и контрактов на строительство составляет не менее 15 млн манатов.
Также компании-участники тендера должны иметь опыт работы в качестве генерального подрядчика как минимум в 3 проектах по строительству электростанций и подстанций, строительстве передающих линий; документы, подтверждающие наличие опытных, высокопрофессиональных специалистов.
Тендерные предложения принимаются до 15:00 29 августа. Вскрытие предложений участников тендера состоится 30 августа в 15:00.
Б.Рустамбеков
Президент Азербайджана внес изменения в состав МПК с Узбекистаном и Литвой
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020г
Число случаев COVID-19 в мире превысило 553,4 млн - университет Хопкинса
В России возможен новый подъем заболеваемости COVID-19 из-за новых вариантов вируса - эксперт Роспотребнадзора
Ракета компании SpaceX вывела на орбиту 53 новых интернет-спутника Starlink
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
Лавров считает непозволительным попытки ряда стран подорвать многосторонние форматы
Байден подтвердил стремление к "особым отношениям" с Британией и после ухода Джонсона - СМИ
Вашингтон использует все имеющиеся возможности для возвращения из РФ американки Грайнер - Белый дом
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” запускает полную развлечений летнюю кампанию
Банк Республика и ФК «Сабах» подписали новое соглашение о сотрудничестве
В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ