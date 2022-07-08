Число случаев COVID-19 в мире превысило 553,4 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 553 млн 462 тыс. 629, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 347 тыс. 474 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 88 млн 381 тыс. 589 и 1 млн 20 тыс. 262.

Индия - 43 млн 585 тыс. 554 и 525 тыс. 343.

Бразилия - 32 млн 759 тыс. 680 и 673 тыс. 73.

Франция - 32 млн 177 тыс. 472 и 150 тыс. 982.

Германия - 28 млн 926 тыс. 346 и 141 тс. 758.

Великобритания - 23 млн 86 тыс. 282 и 181 тыс. 397 (данные на утро четверга, в пятницу не обновлялись).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы - 817,1. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 122, Франции - 2 тыс. 287, Германии - 1 тыс. 681, Великобритании - 2 тыс. 634. Данные по США не приводятся.