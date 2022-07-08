Президент Финляндии утвердил меры усиления охраны границы с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал поправки к закону об усилении охраны границы с Россией, сообщило в пятницу МВД страны.
Поправки вступят в силу 15 июля.
Накануне парламент Финляндии утвердил поправки в законы о пограничной охране и о полномочиях властей во время чрезвычайных ситуациях. В частности, в законе о пограничной охране прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.
По данным парламентариев, закон обновляется из-за возросших опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.
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