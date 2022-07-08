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Регион 08.07.2022 15:33

Россияне лидируют по числу сделок с турецкой недвижимостью

Россияне стали лидерами среди покупателей недвижимости в Турции по итогам первых пяти месяцев 2022 года, сообщили в компании Kalinka Group.

"Доля иностранных покупателей в общей структуре сделок с недвижимостью в Турции с января по май 2022 года составила почти 5%. И россияне занимают в этом году лидирующую позицию", - заявил директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев.

Он уточнил, что россияне купили 3 962 объекта недвижимости в Турции - их доля среди иностранных покупателей недвижимости составила около 15%.

На втором месте среди иностранцев в Турции покупатели из Ирана с долей в 14%. Замыкает тройку Ирак с 12%. Доли покупателей из других стран заметно меньше. Так, на четвертом месте расположился Казахстан, у которого 4%. Такие же доли у Афганистана, Германии, Украины и Йемена.

Всего иностранцами за отчетный период было приобретено 27 048 объектов недвижимости в Турции. Доля иностранных покупателей в 2022 году увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и стала самой высокой за последние пять лет. Количество сделок с иностранцами в 2022 году увеличилось на 70% по сравнению с показателями прошлого года за этот период.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, СДЕЛКИ


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