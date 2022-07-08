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Транспорт и связь 08.07.2022 15:47

Кыргызстан отказался от передачи 50-процентной доли аэропортов "Манас" и "Ош" инвесторам

Правительство Кыргызстана отказалось от передачи 50% доли аэропортов Бишкека и Оша инвесторам, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина со ссылкой на премьер-министра республики Акылбека Жапарова.

"Мы отказались от соглашения по аэропортам "Манас" и "Ош" в связи с тем, что оно не полной мере отвечает интересам Киргизии", - сказал Жапаров.

По его словам, республика готова сотрудничать с тем инвестором, который сможет за два года полностью модернизировать оба аэропорта.

"Конечно, каждый инвестор хочет получить максимальную выгоду, но мы должны максимально учитывать интересы народа и государства. Нам важно, чтобы наши воздушные гавани успешно работали в соответствии с мировыми стандартами и полностью отвечали интересам и безопасности государства", - отметил Жапаров.

Премьер-министр сообщил, что власти республики рассматривают возможность реализации данного проекта за счет собственных сил.

Ранее Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар" заявил, что Кыргызстан намерен передать 50% доли собственности аэропортов Бишкека и Оша инвесторам. По проекту планировалось построить современную взлетно-посадочную полосу, грузовой терминал, что позволит в год перевозить более 100 тыс. тонн грузов.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, АЭРОПОРТЫ, ИНВЕСТОРЫ, ОТКАЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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