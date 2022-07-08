Правительство Кыргызстана отказалось от передачи 50% доли аэропортов Бишкека и Оша инвесторам, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина со ссылкой на премьер-министра республики Акылбека Жапарова.
"Мы отказались от соглашения по аэропортам "Манас" и "Ош" в связи с тем, что оно не полной мере отвечает интересам Киргизии", - сказал Жапаров.
По его словам, республика готова сотрудничать с тем инвестором, который сможет за два года полностью модернизировать оба аэропорта.
"Конечно, каждый инвестор хочет получить максимальную выгоду, но мы должны максимально учитывать интересы народа и государства. Нам важно, чтобы наши воздушные гавани успешно работали в соответствии с мировыми стандартами и полностью отвечали интересам и безопасности государства", - отметил Жапаров.
Премьер-министр сообщил, что власти республики рассматривают возможность реализации данного проекта за счет собственных сил.
Ранее Жапаров в интервью киргизскому агентству "Кабар" заявил, что Кыргызстан намерен передать 50% доли собственности аэропортов Бишкека и Оша инвесторам. По проекту планировалось построить современную взлетно-посадочную полосу, грузовой терминал, что позволит в год перевозить более 100 тыс. тонн грузов.
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