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Бизнес и законодательство 08.07.2022 14:43

В Азербайджане зарегистрирован «Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив» с уставным капиталом 100 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана в мае зарегистрировала Публичное юридическое лицо «Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 100 тыс. манатов. Оно зарегистрировано 24 мая 2022 года.

Официальным представителем ПЮЛ является Эльнур Нуриев.

В состав наблюдательного совета входят: Шахин Алиев, Гюндюз Керимов, Хумай Эфендиева, Фарид Гаджиев, Халид Гасымлы.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана 19 мая 2022 года подписал указ о создании «Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив».

Центр является правопреемником института "Права и прав человека" при Национальной академии наук Азербайджана. Все имущество, права и обязательства института переходят Центру.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦЕНТР, ГНС, РЕГИСТРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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