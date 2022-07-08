В Азербайджане зарегистрирован «Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив» с уставным капиталом 100 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана в мае зарегистрировала Публичное юридическое лицо «Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.
По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 100 тыс. манатов. Оно зарегистрировано 24 мая 2022 года.
Официальным представителем ПЮЛ является Эльнур Нуриев.
В состав наблюдательного совета входят: Шахин Алиев, Гюндюз Керимов, Хумай Эфендиева, Фарид Гаджиев, Халид Гасымлы.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана 19 мая 2022 года подписал указ о создании «Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив».
Центр является правопреемником института "Права и прав человека" при Национальной академии наук Азербайджана. Все имущество, права и обязательства института переходят Центру.
Б.Рустамбеков
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