В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом свыше 1,1 млн манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Backlight», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве. По данным ведомства, уставный капитал компании составляет 1 млн 140 тыс. манатов. Компания зарегистрирована 17 мая 2022 года. Официальным представителем общества является Самир Зейналов. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».