ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-Станция Мингячевир-Бахрамтепе (46 км)-Гарагачы-Мирзаджафарли-Моллагюллер в Бардинском районе.
Текст документа опубликован на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 3,1 млн манатов.
Средства будут выделены из госбюджета на 2022 год в рамках государственных капвложений.
Автодорога соединяет 3 населенных пункта с населением 4 тыс. человек.
Б.Рустамбеков
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