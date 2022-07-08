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ТЭК 08.07.2022 15:16

В греческом Комотини состоялось открытие интерконнектора IGB

Церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB), по которому азербайджанский природный газ будет транспортироваться в Болгарию, состоялась в пятницу в регионе Комотини (Греция), говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго Азербайджана.

«На церемонии приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Министр передал участникам мероприятия поздравления президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю открытия интерконнектора», - говорится в информации.

Шахбазов назвал реализацию IGB «как начало важного этапа развития газопровода ТАР и как показатель диверсификации Южного газового коридора новыми ответвлениями».

Глава Минэнерго Азербайджана заявил, что открытие интерконнектора IGB является стратегически важным событием в диверсифицированном энергоснабжении Болгарии и Юго-Восточной Европы в целом, а также доступа потребителей к доступной и чистой энергии.

Министр особо отметил важность сотрудничества между странами для устойчивой энергетической безопасности.

Шахбазов заявил, что создание Южного газового коридора, его новой ветки IGB, а также возможность поставки азербайджанского газа в Европу в момент наибольшей потребности в таких поставках, являются результатом «сотрудничества на самом высоком уровне, солидарности, взаимного доверия и поддержки между нашими странами».

«ЮГК является самым большим достижением энергетического партнерства между ЕС и Азербайджаном на сегодняшний день, и мы намерены продолжить эту историю успеха», - сказал Шахбазов.

Министр также отметил, что IGB является предвестником новых проектов в направлении расширения Южного газового коридора в ближайшие годы.

Как сообщалось, в сентябре 2013 года «Bulgargaz EAD» подписал 25-летнее соглашение о закупке 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год в рамках «Стадии-2» разработки месторождения Шах-Дениз. В мае 2019 года в Кирково (Болгария) состоялась церемония закладки фундамента интерконнектора IGB.

В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), который впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана.

С вводом IGB в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности в 3 млрд кубометров газа в год.

Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако, из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.

Н.Аббасова

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГРЕЦИЯ, ГАЗОПРОВОД


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