Азербайджан в 2022г поставит в Болгарию 0,6 млрд куб. м газа - Шахбазов

Азербайджан планирует в 2022 году экспортировать в Болгарию 600 млн кубометров газа, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«Экспорт газа в Болгарию, который за первое полугодие составил 160 млн кубометров, к концу 2022 года планируется довести до 600 млн кубометров», - заявил Шахбазов в пятницу, выступая на церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария в регионе Комотини (Греция).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Минэнерго, Шахбазов добавил, что с 1 июля 2022 года суточный объем поставок газа в Болгарию составляет установленные 2,6 млн кубометров, что означает увеличение суточных поставок на 1,7 млн кубометров.
«Азербайджан является стабильным и стратегическим источником диверсифицированных поставок газа для европейских стран, в том числе Болгарии и Греции. Более чем за год (с 31 декабря 2020 года – ИФ) в Европу поставлено 13,5 млрд кубометров газа (из Азербайджана –ИФ). Из них на Грецию пришлось 1,4 млрд кубометров, на Болгарию — 440 млн кубометров», - сказал.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что экспорт азербайджанского газа в 2021 году составил 22 млрд кубометров газа, 2022 году объем поставок составит 24 млрд кубометров.
В конце марта 2022 года оператор IGB сообщил, что IGB уже подключен к Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), который впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана.
С вводом IGB в эксплуатацию, врезка сначала обеспечит Болгарию 1 млрд кубометров газа в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности в 3 млрд кубометров газа в год.
Поставки азербайджанского газа в Европу - Италию, Грецию и Болгарию - начались 31 декабря 2020 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP). Однако, из-за отсутствия интерконнектора объемы поставок азербайджанского газа в Болгарию были в несколько раза меньше запланированного - 250-300 млн кубометров в год вместо 1 млрд кубометров в год.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Н.Аббасова
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