В Азербайджане зарегистрирована компания с уставным капиталом $200 тыс.

Государственная налоговая служба (ГНС) Азербайджана зарегистрировала ООО «Dongfang Electric Az Limited», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ведомстве.

По данным ведомства, уставный капитал компании составляет $200 тыс., она зарегистрирована 18 мая 2022 года. Официальным представителем общества является Хианг Ванг (гражданин Китая).

Кроме этого, Служба зарегистрировала ООО «East Europe Real Estate» с уставным капиталом в 200 тыс. манатов. Официальными представителями общества является Ахмед Ансари Гюл Мухаммад (Пакистан). Общество зарегистрировано 19 мая 2022 года.

ГНС 27 мая 2022 года зарегистрировала ООО «Turkan Holding» с уставным капиталом в 60 тыс. манатов. Официальными представителями общества является Иршад Палликужи (Индия).

Еще одна компания - «MK STRATEGİC CONSULTANCY», с уставным капиталом 100 тыс. манатов - прошла регистрацию в ГНС 26 мая 2022 года. Официальным представителем ООО является Аднан Садыхов.

ГНС 26 мая 2022 года также зарегистрировала ООО «Evolog Azеrbaycan» с уставным капиталом в $60 тыс. Официальными представителями общества является Паша Пашаев.

Б.Рустамбеков