Цены на нефть перешли к снижению и завершают неделю в минусе

Цены на нефть перешли к умеренному снижению в ходе торгов в пятницу после первоначального подъема утром и активного роста накануне.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 в пятницу составляет $104,61 за баррель, что на $0,04 (0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,48 за баррель, что на $0,25 (0,24%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.

При этом по итогам недели Brent и WTI могут опуститься более чем на 6% и 5% соответственно, пишет Trading Economics.