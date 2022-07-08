Цены на нефть перешли к снижению и завершают неделю в минусе

Цены на нефть перешли к умеренному снижению в ходе торгов в пятницу после первоначального подъема утром и активного роста накануне.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 в пятницу составляет $104,61 за баррель, что на $0,04 (0,04%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $102,48 за баррель, что на $0,25 (0,24%) меньше итогового значения предыдущей сессии.
Цена WTI ранее на этой неделе падала более чем на 20% с последнего пика, что соответствует техническому определению "медвежьего" тренда.
При этом по итогам недели Brent и WTI могут опуститься более чем на 6% и 5% соответственно, пишет Trading Economics.
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