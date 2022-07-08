Биткойн поднялся выше $21 тыс., может завершить неделю максимальным ростом с октября

Цена биткойна, наиболее популярной криптовалюты в мире, поднялась выше $21 тыс. после обвала ниже $20 тыс. в конце прошлого месяца.
В ходе торгов в пятницу курс биткойна превышал $22 тыс., однако растерял темпы подъема после появления сообщений об убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет Bloomberg.
С начала недели криптовалюта поднялась на 11%. Если в пятницу котировки продолжат повышаться, то недельные темпы подъема могут стать максимальными с октября прошлого года.
На 14:00 МСК курс биткойна составлял $21,515 тыс., что на 0,4% меньше итогового значения на торгах в четверг.
Позитивным импульсом для трейдеров на критповалютном рынке является возобновившийся рост на мировых фондовых рынках. Американские индексы в четверг завершили торги уверенным ростом, как и европейские, и азиатские.
Между тем большое число экономических рисков в инвестировании в криптовалюты по-прежнему вызывают беспокойство участников рынка. Новости о том, что объявивший о банкротстве криптозаемщик Voyager Digital Ltd., скорее всего, не вернет деньги клиентам, вселил еще больший страх в инвесторов.
Президент Азербайджана внес изменения в состав МПК с Узбекистаном и Литвой
Армянские военные подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана на госгранице
Валютные резервы Китая в июне упали до минимума с марта 2020г
Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве - СМИ
В РФ за сутки COVID-19 заболели более 3,4 тыс. человек, умерли 49 пациентов - оперштаб
Число случаев COVID-19 в мире превысило 553,4 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ФРГ ограничивает подачу горячей воды и электричества из-за энергокризиса
Финляндия отгородится от России забором
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ