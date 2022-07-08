Биткойн поднялся выше $21 тыс., может завершить неделю максимальным ростом с октября

Цена биткойна, наиболее популярной криптовалюты в мире, поднялась выше $21 тыс. после обвала ниже $20 тыс. в конце прошлого месяца.

В ходе торгов в пятницу курс биткойна превышал $22 тыс., однако растерял темпы подъема после появления сообщений об убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пишет Bloomberg.

С начала недели криптовалюта поднялась на 11%. Если в пятницу котировки продолжат повышаться, то недельные темпы подъема могут стать максимальными с октября прошлого года.

На 14:00 МСК курс биткойна составлял $21,515 тыс., что на 0,4% меньше итогового значения на торгах в четверг.

Позитивным импульсом для трейдеров на критповалютном рынке является возобновившийся рост на мировых фондовых рынках. Американские индексы в четверг завершили торги уверенным ростом, как и европейские, и азиатские.

Между тем большое число экономических рисков в инвестировании в криптовалюты по-прежнему вызывают беспокойство участников рынка. Новости о том, что объявивший о банкротстве криптозаемщик Voyager Digital Ltd., скорее всего, не вернет деньги клиентам, вселил еще больший страх в инвесторов.