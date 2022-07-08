Финляндия отгородится от России забором

Пограничная служба Финляндии приступила к проектированию строительства заграждения на части границы с Россией.
"Это будет не просто забор. Он включает в себя систему технического контроля. (...) У нас 1 тыс. 340 км границы с Россией. Было бы уместно оградить около 100-250 км", - сообщил в пятницу начальник отдела международного сотрудничества пограничной охраны Матти Питкянитти порталу телерадиовещания Yle.
По его словам, "часть ограждения может быть введена уже летом нынешнего года".
Как отметил Питкянитти, хотя пограничная проблематика не является делом НАТО, государства-члены выносят вопросы гибридного влияния на обсуждение альянса.
"Это подлинные проблемы безопасности, поэтому о них говорят и за столом НАТО. Даже если Финляндия станет членом НАТО, мы не увидим ее войск на финской границе. Наш пограничный контроль по-прежнему осуществляется в рамках ЕС и пограничной охраны Финляндии", - сказал он.
Чиновник напомнил, что в Финляндии государство не владеет пограничной территорией. Поэтому, отметил он, необходимо продумать, как компенсировать частным землевладельцам ущерб, причиненный ограждением.
"Использование частных земель станет возможным благодаря новому закону, который скоро вступит в силу", - отметил Питкянитти.
7 июля парламент Финляндии утвердил поправки в законы о пограничной охране и о полномочиях властей во время чрезвычайных ситуациях. В частности, в законе о пограничной охране прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.
По данным парламентариев, закон обновляется из-за возросших опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.
8 июля президент Финляндии Саули Ниинистё подписал поправки к закону об усилении охраны границы с Россией, сообщило МВД страны.
Поправки вступят в силу 15 июля.
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