Путин ожидает напряженности в мире с продовольствием, предлагает обеспечить в первую очередь внутренний рынок базовыми продуктами питания

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует напряженную ситуацию на мировом продовольственном рынке и подчеркивает, что в этих условиях Россия должна, прежде всего, обеспечить внутренний рынок базовыми видами продовольствия.

"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он вновь подчеркнул, что "это результат ошибочных действий некоторых наших партнеров, прежде всего, в сфере энергетики и в сфере макроэкономической политики".

"Но ладно, это их проблемы. Но и на нас они тоже будут отражаться. Поэтому мы в первую очередь должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания", - подчеркнул глава государства.