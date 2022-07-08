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Регион 08.07.2022 18:50

Путин ожидает напряженности в мире с продовольствием, предлагает обеспечить в первую очередь внутренний рынок базовыми продуктами питания

Президент РФ Владимир Путин прогнозирует напряженную ситуацию на мировом продовольственном рынке и подчеркивает, что в этих условиях Россия должна, прежде всего, обеспечить внутренний рынок базовыми видами продовольствия.

"В силу ряда обстоятельств объективного и субъективного характера ситуация на мировых рынках продовольствия будет напряженной", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он вновь подчеркнул, что "это результат ошибочных действий некоторых наших партнеров, прежде всего, в сфере энергетики и в сфере макроэкономической политики".

"Но ладно, это их проблемы. Но и на нас они тоже будут отражаться. Поэтому мы в первую очередь должны воспользоваться результатами труда наших сельхозпроизводителей, чтобы обеспечить внутренний рынок всеми базовыми продуктами питания", - подчеркнул глава государства.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МИР, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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