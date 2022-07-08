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Дальнее зарубежье 08.07.2022 19:10

В Эстонию переброшена группа истребителей ВВС США F-35

На эстонскую авиабазу Эмари прибыла группа американских истребителей пятого поколения F-35, сообщили в пятницу в НАТО.

"Самолеты F-35 ВВС США прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию восточного фланга Североатлантического союза", - говорится в сообщении.

В альянсе отметили, что американские F-35, базирующиеся на авиабазе в Шпангдалеме в Германии, 6 июля присоединились к другим истребителям союзников по альянсу из Франции и Бельгии в Эмари, которые задействованы в натовском патрулировании воздушного пространства над странами Балтии.

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Тэги: НАТО, США, ИСТРЕБИТЕЛИ, ЭСТОНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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