В Эстонию переброшена группа истребителей ВВС США F-35

На эстонскую авиабазу Эмари прибыла группа американских истребителей пятого поколения F-35, сообщили в пятницу в НАТО.

"Самолеты F-35 ВВС США прибыли на авиабазу Эмари в Эстонии для поддержки миссии НАТО по воздушному прикрытию восточного фланга Североатлантического союза", - говорится в сообщении.

В альянсе отметили, что американские F-35, базирующиеся на авиабазе в Шпангдалеме в Германии, 6 июля присоединились к другим истребителям союзников по альянсу из Франции и Бельгии в Эмари, которые задействованы в натовском патрулировании воздушного пространства над странами Балтии.