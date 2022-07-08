ОАО "Темиз Шехер" заплатит около 1 млн манатов за услуги консультанта по управлению твердыми бытовыми отходами в Карабахе и В.Зангезуре

ОАО "Темиз Шехер" привлекло ООО "ENCOTEC" в качестве консультанта для интеграции мероприятий по созданию системы управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных территориях Азербайджана, осуществления технико-экономической оценки и подготовки региональных инвестиционных планов. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 949 тыс. 900 манатов. Э.Шафиев

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