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Инфраструктура и тендеры 08.07.2022 18:40

ОАО "Темиз Шехер" заплатит около 1 млн манатов за услуги консультанта по управлению твердыми бытовыми отходами в Карабахе и В.Зангезуре

ОАО "Темиз Шехер" привлекло ООО "ENCOTEC" в качестве консультанта для интеграции мероприятий по созданию системы управления твердыми бытовыми отходами на освобожденных территориях Азербайджана, осуществления технико-экономической оценки и подготовки региональных инвестиционных планов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" согласно данным сайта www.tender.gov.az, с обществом заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 949 тыс. 900 манатов.

Э.Шафиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ОТХОДЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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