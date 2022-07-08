Путин: добыча нефти и конденсата РФ в июне составила 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше мая

Производство нефти и конденсата РФ в июне составило 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше мая, сообщил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с правительством.
"Уровень добычи нефти с конденсатом в июне текущего года составил 10,7 млн б/с, что на 0,5 млн б/с выше уровня мая. В целом с начала года уровень добычи нефти превысил показатели предыдущего года на 3,5%. Добыча газа на период с января по май сократилась, но незначительно, всего на 2%", - сказал он.
"Такая устойчивость работы ТЭК была достигнута во многом благодаря своевременным мерам по поддержке и развитию отрасли, укреплению технологической независимости, повышению глубины переработки нефти и газа, а также оперативной переориентации экспортных поставок", - добавил он.
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