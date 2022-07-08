Москва завершила подготовку ответных мер в отношении Литвы и Евросоюза в связи с блокировкой транзита в Калининград и приступит к их реализации, если ситуация не нормализуется в ближайшие несколько дней, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ожидать до бесконечности мы не будем. Ещё раз предупреждаем, что, если в ближайшие дни ситуация не стабилизируется, то Россия примет в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры, подготовка которых уже завершена. Решение проблемы слишком затянулось", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД РФ.
В комментарии подчеркивается, что российские экономические операторы уже несут убытки из-за введённых Литвой рестрикций.
В нем отмечается, что Москва продолжает диалог с Еврокомиссией и Литвой. "Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время. Рассчитываем, что в Брюсселе и Вильнюсе будет принято единственно правильное решение, которое обеспечит беспрепятственный транзит в эксклавную часть России", - говорится в комментарии.
После вступления в силу санкций Евросоюза против России Литва 17 июня ограничила транзит стали, черных металлов и других санкционных товаров в Калининградскую область РФ, указав, что сделала это на основании разъяснений Еврокомиссии. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения, и пригрозила ответными мерами. При этом в Москве надеются, что ЕС примет решение об отмене ограничений и даст Литве на этот счет соответствующие разъяснения.
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