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Регион 08.07.2022 19:15

Иран начал военные учения в Каспийском море - СМИ

Иран в пятницу начал военные учения под названием "Продолжительная безопасность 1401" в Каспийском море, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"Заместитель командующего военно-морскими силами в армии Ирана Хамзе Али Кавиани заявил, что Иран ежегодно проводит на Каспии военные учения "Продолжительная безопасность", отметив, что в учениях текущего года принимают участие корабли-ракетоносцы, вертолеты и беспилотные летательные аппараты", - говорится в сообщении.

По его словам, цель ежегодных учений - отработка взаимодействия войсковых соединений и обмен опытом.

Кавиани назвал Каспий морем мира и дружбы, отметив, что в Иране не позволят нарушить безопасность в районе самого крупного озера в мире.

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Тэги: ИРАН, КАСПИЙ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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