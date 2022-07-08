Подозреваемый в убийстве японского экс-премьера Абэ объяснил свой поступок разочарованием в этом политике

Подозреваемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами сказал, что был недоволен им и намеренно хотел его застрелить, сообщает в пятницу газета The Guardian.
"Он был разочарован бывшим премьером и замышлял убить его", - пишет The Guardian со ссылкой на представителей японской полиции.
Газета отмечает, что в Японии преступления с применением огнестрельного оружия - это редкость, Ямагами стрелял из самодельного пистолета.
После выстрелов Ямагами не пытался бежать или сказать что-то, его сразу же задержали сотрудники безопасности. Всего он сделал два выстрела.
Ранее сообщалось, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара. Его отправили в больницу, где позднее он скончался.
Синдзо Абэ родился в городе Нагато в 1954 году. Его отец, Синтаро Абэ, занимал пост главы МИД Японии с 1982 по 1986 год. Сначала Синдзо Абэ изучал политологию в Университете Сэйкэй, затем в Университете Южной Калифорнии. После окончания учебы он проработал в японской металлургической компании Kobe Steel. Свою политическую карьеру он начал с поста помощника главы МИД Японии, когда эту должность занимал его отец. Он также работал в правительствах премьеров Ёсиро Мори и Дзюнъитиро Коидзуми.
В 2003 году он стал генсеком Либерально-демократической партии Японии, а в 2005 - генсеком кабинета министров. В 2006 году он стал премьером Японии. На тот момент ему было 52 года, и он считался самым молодым японским премьером с 1937 года. Но он пробыл на этой должности год и ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.
В 2012 году Синдзо Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию, которой удалось победить на досрочных выборах, и стал премьером. В августе 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет.
Кабмин утвердил генпланы развития 2 городов Азербайджана
Азербайджанские командос на учениях в Ходжавенде уничтожили условного противника посредством организованных засад и атаки
Армения проявляет деструктивную позицию на предложение Азербайджана о нормализации отношений - Нагиев
Глава Минфина США на следующей неделе в ходе визита в Азию обсудит ужесточение санкций против РФ и потолок цен на российскую нефть
Fitch Solutions улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год до 5,1%
Итальянская Snam в III кв. 2024г установит плавучий СПГ-терминал на Адриатике
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
СГБ задержала более 6 человек по обвинению в незаконном вмешательстве в электронную систему «Льготное жилье»
Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве - СМИ
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ