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Дальнее зарубежье 08.07.2022 20:31

Подозреваемый в убийстве японского экс-премьера Абэ объяснил свой поступок разочарованием в этом политике

Подозреваемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами сказал, что был недоволен им и намеренно хотел его застрелить, сообщает в пятницу газета The Guardian.

"Он был разочарован бывшим премьером и замышлял убить его", - пишет The Guardian со ссылкой на представителей японской полиции.

Газета отмечает, что в Японии преступления с применением огнестрельного оружия - это редкость, Ямагами стрелял из самодельного пистолета.

После выстрелов Ямагами не пытался бежать или сказать что-то, его сразу же задержали сотрудники безопасности. Всего он сделал два выстрела.

Ранее сообщалось, что экс-премьер Японии Синдзо Абэ получил смертельные ранения во время предвыборного выступления в городе Нара. Его отправили в больницу, где позднее он скончался.

Синдзо Абэ родился в городе Нагато в 1954 году. Его отец, Синтаро Абэ, занимал пост главы МИД Японии с 1982 по 1986 год. Сначала Синдзо Абэ изучал политологию в Университете Сэйкэй, затем в Университете Южной Калифорнии. После окончания учебы он проработал в японской металлургической компании Kobe Steel. Свою политическую карьеру он начал с поста помощника главы МИД Японии, когда эту должность занимал его отец. Он также работал в правительствах премьеров Ёсиро Мори и Дзюнъитиро Коидзуми.

В 2003 году он стал генсеком Либерально-демократической партии Японии, а в 2005 - генсеком кабинета министров. В 2006 году он стал премьером Японии. На тот момент ему было 52 года, и он считался самым молодым японским премьером с 1937 года. Но он пробыл на этой должности год и ушел в отставку из-за проблем со здоровьем.

В 2012 году Синдзо Абэ вновь возглавил Либерально-демократическую партию, которой удалось победить на досрочных выборах, и стал премьером. В августе 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АБЭ, УБИЙЦА, ПРИЗНАНИЕ


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