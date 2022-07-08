Глава Минфина США на следующей неделе в ходе визита в Азию обсудит ужесточение санкций против РФ и потолок цен на российскую нефть

Глава Минфина США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в турне по странам Азии, чтобы обсудить санкции против России и введение потолка цен на российскую нефть, передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление ведомства.
В Минфине заявили, что поездка Йеллен в Японию, Индонезию и Южную Корею будет сфокусирована "на возможностях дальнейшего ужесточения санкций", введенных в отношении России. Помимо этого, министр планирует заявить об установлении предельной цены на российскую нефть с целью "ограничения доходов для российской военной сферы и в то же время смягчения" роста цен на газ и другие энергоресурсы в США и во всем мире.
Западные СМИ со ссылкой на документ министерства сообщают, что Йеллен, в частности, 12-13 июля проведет двусторонние встречи в Токио, затем, 15-16 июля, встретится на Бали с должностными лицами из G20, занимающимися финансовыми вопросами, а 19 июля глава американского Минфина собирается провести переговоры в Сеуле.
Ранее на этой неделе агентство "Bloomberg" сообщало, что США с их союзниками обсуждают возможность введения потолка для стоимости российской нефти в пределах $40-60 за баррель. Один из собеседников агентства добавил, что сотрудники американской администрации проводят в неделю по несколько встреч по вопросу ограничения цены на нефть, и в ближайшие недели они "активизируют усилия" по достижению этой цели.
В июне лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились о введении в будущем лимита цен на нефть, импортируемую из РФ. Издание Politico поясняет, что такое соглашение последовало на фоне беспокойства западных стран в связи с тем, что эмбарго на российскую нефть со стороны США и ЕС лишь привело бы к росту цен на этот энергоресурс в мире.
Издание Politico отмечало, что США предлагали добиться лимита цен на российскую нефть, выведя из-под действия санкций в сфере страхования грузоперевозок только те страны, которые согласятся покупать ее не более, чем по установленной максимальной цене. Также страны G7 могут действовать вместе с позиции покупателей, чтобы способствовать снижению цен.
Лидеры стран G7 также договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по предельной цене, согласованной международным сообществом.
В марте США запретили российской импорт нефти. В начале июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает запрет на импорт нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Отмечается, что поэтапный отказ от нефти займет у ЕС около полугода, а от нефтепродуктов - до восьми месяцев. При этом Венгрия добилась исключения из эмбарго на поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Определенные уступки сделаны и для Словакии, которая также сможет продолжить импорт нефти из России по этому трубопроводу. Однако через восемь месяцев поставляемую по нему нефть можно будет использовать для производства продукции лишь для внутреннего рынка и для экспорта нефтепродуктов в соседнюю Чехию еще на протяжении еще десяти месяцев.
Хорватия также сохранит возможность импортировать из России некоторые нефтепродукты.
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