Эстонские партии договорились о формировании новой правящей коалиции

Лидеры эстонских партий - партия Реформ, Социал-демократическая (СДП) и "Отечество" - в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции.
"В пятницу были окончательно согласованы детали перехода на обучение на эстонском языке, реформы рынка электроэнергии, и по семейным пособиям. После достижения договоренностей три политические партии сформируют совместную правительственную коалицию", - говорится в совместном пресс-релизе трех партий.
Будущая коалиция главной целью рассматривает повышение безопасности Эстонии, придать людям уверенность в том, что они смогут справиться с общим повышением цен, а также переход на обучение на эстонском языке.
Пособия на детей вырастут до 80 евро, а пособие для семьи с детьми - до 600 евро. Необлагаемый налогом минимум дохода также повысится до 654 евро. Для снижения дорогих цен на энергию готовится реформа рынка электроэнергии, предусматривающая возможность покупать электроэнергию на внебиржевом рынке в качестве универсальной услуги в отопительный период, которая будет дополнительно компенсироваться в размере 50 евро/МВтч.
В 2024 году начнется в полном объеме переход на эстоноязычное образование в дошкольном образовании и в общем образовании в первом и четвертом классах. Кроме того, финансирование высшего образования будет увеличено уже в этом году еще на 10 миллионов евро.
В ближайшие дни председатели политических партий также договорятся о распределении министерских портфелей.
3 июня президент Эстонии Алар Карис по предложению премьер-министр Каи Каллас освободил от занимаемых должностей всех семерых министров от партии Центра. Премьер предложила освободить 7 из 14 министров в связи с внутренним расколом в двухпартийной коалиции. По ее словам, последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.
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