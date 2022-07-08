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Дальнее зарубежье 08.07.2022 21:28

Экс-президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш умер в возрасте 79 лет

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в клинике в Барселоне, ему было 79 лет, сообщает в пятницу Associated Press.

"Душ Сантуш был руководителем великого исторического масштаба, который стоял во главе Анголы в очень трудные времена", - приводит агентство выдержки из заявления ангольского правительства.

Нынешний президент Анголы Жуан Лоуренсу объявил пятидневный национальный траур. Флаг страны приспущены, все общественные мероприятия отменены.

С 2017 года, когда Душ Сантуш покинул пост президента, он в основном жил в Барселоне, где проходил лечение.

Он начал политическую карьеру сразу после школы в конце 1960-х годов. Душ Сантуш участвовал в партизанском движении, основал молодёжное отделение политической партии Анголы - МПЛА - Партии труда. МПЛА боролась за независимость Анголы от Португалии, а также противостояла движениям УНИТА и ФНЛА в гражданском конфликте с 1975 по 2002 годы.

В 1974 году Душ Сантуша назначили координатором отдела иностранных дел МПЛА. В этом же году он стал членом Политбюро ЦК МПЛА. В 1975 году после обретения Анголой независимости, он стал главой МИД.

После смерти первого президента Анголы Агостиньо Нето 21 сентября 1979 года Душ Сантуш стал председателем МПЛА, президентом Анголы и главнокомандующим Народными вооружёнными силами освобождения Анголы.

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Тэги: АНГОЛА, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, КОНЧИНА

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