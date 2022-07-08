Властям США следует усилить регулирование криптовалютной отрасли - зампредседателя ФРС

Американским регуляторам следует усилить меры защиты инвесторов и ужесточить другие финансовые правила для рынка криптовалют, который стал слишком крупным и начинает создавать риски для финансовой системы, заявила зампредседателя Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард.
Криптовалютная отрасль подвержена рискам, "которые слишком хорошо знакомы по традиционному финансовому сектору", сказала Брейнард в ходе выступления на мероприятии в Лондоне.
"Пришло время позаботиться о том, чтобы одинаковые риски были предметом одинакового регулирования и требований к раскрытию информации, чтобы помочь инвесторам провести различие между настоящими ответственными инновациями и ложной привлекательностью легких с виду заработков, скрывающей риски", - приводит слова Брейнард газета The Wall Street Journal.
По словам зампредседателя ФРС, регуляторам следует начать с базовых мер защиты розничных инвесторов от рыночных манипуляций и скрытых конфликтов интересов - "рисков, которым они особенно подвержены".
Несмотря на существенные потери, которые несут инвесторы в результате падения рынка криптовалют, в целом отрасль не является настолько крупной и настолько взаимосвязанной с традиционными банками и финансовыми компаниями, чтобы представлять собой системный риск для экономики, отмечает WSJ. Ситуация, однако, может измениться, поскольку отрасль развивается и зреет.
"Очень важно, чтобы основы для надлежащего регулирования криптовалютной финансовой системы были заложены уже сейчас, до того, как экосистема станет столь крупной, чтобы нести в себе риски для стабильности всей финансовой системы", - заявила Брейнард.
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