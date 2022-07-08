Премьер Эстонии уйдет в отставку, чтобы затем возглавить новое правительство

Партии Реформ, Социал-демократическая партия (SDE) и "Отечество" в пятницу достигли соглашения о создании правящей коалиции Эстонии.
В связи с этим председатель партии реформ и премьер-министр Кая Каллас подаст в отставку с поста главы правительства, сообщает газета Postimees.
Каллас сообщит в парламенте, что подает в отставку. После этого президент Алар Карис назначит ее кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с докладом о новой правящей коалиции и парламент должен будет утвердить ее на посту премьера.
После этого Каллас представит президенту состав нового правительства.
3 июня президент Эстонии по предложению премьера освободил от занимаемых должностей всех 7 министров от партии Центра. Премьер предложила освободить 7 из 14 министров в связи с внутренним расколом в двухпартийной коалиции. По ее словам, для нее последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.
Кабмин утвердил генпланы развития 2 городов Азербайджана
Азербайджанские командос на учениях в Ходжавенде уничтожили условного противника посредством организованных засад и атаки
Армения проявляет деструктивную позицию на предложение Азербайджана о нормализации отношений - Нагиев
Глава Минфина США на следующей неделе в ходе визита в Азию обсудит ужесточение санкций против РФ и потолок цен на российскую нефть
Fitch Solutions улучшила прогноз роста ВВП Азербайджана на 2022 год до 5,1%
Итальянская Snam в III кв. 2024г установит плавучий СПГ-терминал на Адриатике
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
СГБ задержала более 6 человек по обвинению в незаконном вмешательстве в электронную систему «Льготное жилье»
Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о мошенничестве - СМИ
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ