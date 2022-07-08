Фондовые рынки Европы выросли, индекс Stoxx Europe 600 завершил в плюсе третью сессию подряд

Фондовые рынки стран Западной Европы в основном завершили торги в пятницу ростом, исключением стала Испания.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,51% и составил 417,12 пунктов. Индикатор завершил в плюсе третью сессию подряд.

Германский индекс DAX прибавил 1,34%, французский САС 40 - 0,44%, британский FTSE 100 - 0,1%, итальянский FTSE MIB - 1%, испанский IBEX 35 опустился на 0,27%.

Некоторую поддержку европейскому рынку акций в пятницу оказали сильные данные о занятости в США, ослабившие опасения трейдеров относительно возможности рецессии в экономике США.

Отчет по рынку труда уменьшил страх инвесторов, что американская экономика скатится в рецессию, и это начнет отрицательно сказываться на решениях бизнеса об инвестициях и найме сотрудников, отмечает аналитик IG Джошуа Махони, слова которого приводит Dow Jones.

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 372 тыс. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 265 тыс., респонденты Trading Economics - на 268 тыс. Безработица в США в прошлом месяце осталась на майском уровне 3,6%, как и ожидалось.

Тем временем, в Европе вероятность экономического спада остается высокой в связи с последствиями ситуации на Украине. Аналитики Goldman Sachs заявили накануне, что экономика региона "на грани рецессии", поскольку ограничение российских поставок газа привело к резкому скачку цен на жизненно важный для европейской экономики ресурс.

Подъем базовой процентной ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), вероятно, совпадет по времени с замедлением роста экономики еврозоны, заявил в пятницу член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Нидерландов Клаас Кнот.

"Вполне может случиться, что экономика будет замедляться в ближайшие месяцы и кварталы, пока мы повышаем процентные ставки, - цитирует Кнота агентство Bloomberg. - Это очень вероятно".

Лидером роста среди компаний индекса Stoxx Europe 600 в пятницу стали акции Commerzbank AG, подорожавшие на 7,9%. Котировки бумаг других европейских банков также повысились: Societe Generale - на 2,4%, BNP Paribas - на 2%, Credit Agricole - на 2,1%, Deutsche Bank - на 2,7%.

Стоимость акций Volkswagen AG подскочила на 5,1%. Немецкий автоконцерн накануне объявил об объединении своих глобальных операций по выпуску электромобильных аккумуляторов в рамках новой компании, в которую он планирует вложить более 20 млрд евро вместе с партнерами до 2030 года.

Бумаги Porsche Automobil Holding SE подорожали на 6,1%.

Акции французской энергетической компании Electricite de France SA (EDF) выросли в цене на 5,6% на информации о том, что правительство Франции начало поиски нового гендиректора компании в преддверии её национализации.

Стоимость бумаг Uniper увеличилась на 0,6% после того как стало известно, что германский энергохолдинг подал заявку на получение государственной помощи.

Котировки акций нефтекомпаний OMV AG и Orron Energy AB подскочили на 6,6% и 6,4%.