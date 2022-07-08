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Дальнее зарубежье 08.07.2022 23:20

Приоритетами нового правительства Эстонии должны стать борьба с инфляцией, цены на энергоносители и вопросы безопасности - президент

Новому правительству Эстонии предстоит, прежде всего, заняться обузданием инфляции, ценами на энергоносители и кризисом безопасности, заявил президент страны Алар Карис.

"В Эстонии будут новые министры, которые должны быстро приступить к работе, чтобы провести наш народ через вызовы инфляции и цен на энергоносители, которые ждут нас осенью и зимой", - сказал Карис.

Кроме этого, по его словам, из-за действий России "все еще существует очень острый кризис безопасности".

В Эстонии лидеры партии Реформ, Социал-демократической партии (СДП) и партии "Отечество" в пятницу достигли принципиальной договоренности о создании новой правящей коалиции.

Главной целью будущая коалиция рассматривает повышение безопасности Эстонии, придание людям уверенности в том, что они смогут справиться с общим повышением цен, а также переход на обучение на эстонском языке.

По данным газеты Postimees, премьер-министр Кая Каллас сообщит в парламенте, что подает в отставку. После этого президент Карис назначит ее кандидатом в премьер-министры. Затем Каллас выступит в парламенте с докладом о новой правящей коалиции и парламент должен будет утвердить ее на посту премьера. После этого Каллас представит президенту состав нового правительства.

В ближайшие дни председатели политических партий договорятся о распределении министерских портфелей.

3 июня президент Эстонии Карис по предложению премьер-министр Каллас освободил от занимаемых должностей всех 7 министров от партии Центра. Премьер предложила освободить 7 из 14 министров в связи с внутренним расколом в двухпартийной коалиции. По ее словам, для нее последним и решающим обстоятельством стало то, что голосами правившей на тот момент партии Центра и оппозиционной Консервативной народной партии в парламенте был отклонен законопроект о начальном образовании на эстонском языке, одобренный ранее правительством на основе консенсуса.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗАДАЧИ


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