Число умерших от COVID-19 во Франции превысило 150 тыс.

Национальное агентство общественного здравоохранения Франции объявило, что в пятницу в стране превзойден порог в 150 тыс. смертных исходов от заражения коронавирусной инфекцией.

Показатель в 140 тыс. был превышен 11 марта, спустя два года после начала пандемии во Франции. По данным агентства, при 74 смертях от COVID-19, зарегистрированных в госпиталях страны за последние сутки, превзойдена цифра 150 тыс.

Во Франции в июле отмечается существенный рост заражений коронавирусом, включая повторные заболевания от этой инфекции.

"В настоящий момент мы переживаем седьмую "волну" (пандемии). Будет еще восьмая, будет, возможно, девятая, как заявляют нам научные эксперты. Нужно учиться жить с этим вирусом", - заявил ранее в пятницу в эфире радиостанции France Inter министр здравоохранения Франции Франсуа Брон.

По его словам, это означает придерживаться "правильного поведения" - мыть руки, дезинфицировать их, носить маски, когда приходится находиться в многолюдных местах.

"И особенно я прошу французов в эти дни массовых отъездов в отпуска надевать маски в поездах, в автобусах, во всех местах, где довольно много народа", - призвал министр.