СБ ООН не утвердил ни российский, ни западный вариант проекта резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии

В СБ ООН в пятницу не утвердили ни российский, ни западный проекты резолюции о продлении на действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирию.

"Двое за, трое против, 10 воздержались. Проект резолюции не приняли в связи с тем, что он не набрал достаточное количество голосов", - заявил председатель СБ ООН Роналду Кошта Филью после голосования по российской резолюции.

Ранее в пятницу СБ ООН проголосовал по проекту, подготовленному Норвегией и Ирландией: этот документ не был одобрен, так как Россия воспользовалась правом вето.

В тексте российского проекта резолюции содержится предложение продлить срок действия механизма на шесть месяцев до 10 января 2023 года "в целях его дальнейшего продления еще на шесть месяцев, то есть до 10 июля 2023 года, для чего потребуется принять отдельную резолюцию". Речь шла о доставке гумпомощи через КПП "Баб-аль-Хава".

"У вас был выбор, вы его сделали, и теперь эта страница истории перевернута окончательно и бесповоротно", - заявил по итогам голосования первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, обращаясь к дипломатам из США, Великобритании и Франции, голосовавшим против российского предложения. Постпреды США и Великобритании до голосования раскритиковали российский проект и предположили, что он не дал бы возможность эффективно доставлять гумопомощь.

Западный проект резолюции предлагал продлить срок действия механизма по поставкам гумпомощи тоже на шесть месяцев. Однако в нем была предусмотрена возможность автоматического, без необходимости голосования по новой резолюции, продления на еще полгода в случае отсутствия возражений в СБ ООН.

Авторы западного проекта резолюции - Ирландия и Норвегия - сначала предлагали продлить доставку гумпомощи через КПП "Баб-аль-Хава" на сирийско-турецкой границе сразу на год, однако затем - попытались найти компромисс.

СБ ООН несколько раз передвигал время голосования по двум проектам резолюции о продлении действия механизма трансграничной доставки гумпомощи в Сирии из-за продолжающихся переговоров за закрытыми дверями. Срок действия мандата на транспортировку помощи, продленный на год 9 июля 2021 года, истекает в это воскресенье.