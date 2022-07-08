Вашингтон передаст Украине в качестве очередной помощи военное оборудование на сумму $400 млн

США приняли решение направить Украине очередную помощь - военное оборудование на сумму $400 млн, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
"США направят на Украину военную помощь на $400 млн. Мы передадим украинской стороне еще четыре РСЗО HIMARS в дополнение к тем восьми, которые уже отправлены на Украину", - приводят они слова неназванного представителя оборонного ведомства.
Издание Politico отмечает, что также планируется передать Киеву партию из 1 тыс. специальных снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии.
США передадут также украинским военным три армейских боевых автомобиля, системы для контрбатарейной борьбы, запчасти.
"По словам чиновника в последующие месяцы основной для США задачей станет выстраивание возможностей Украины в сферах логистики и восстановления техники", - пишет газета.
С конца февраля США уже направили на Украину помощи на общую сумму $7,3 млрд, напоминает The New York Times.
СБ ООН не утвердил ни российский, ни западный вариант проекта резолюции по продлению механизма трансграничной помощи в Сирии
Кабмин утвердил генпланы развития 2 городов Азербайджана
Азербайджанские командос на учениях в Ходжавенде уничтожили условного противника посредством организованных засад и атаки
Fitch Solutions поднял прогноз цен на нефть Brent в 2022-2023гг
Фондовые рынки Европы выросли, индекс Stoxx Europe 600 завершил в плюсе третью сессию подряд
Властям США следует усилить регулирование криптовалютной отрасли - зампредседателя ФРС
Число умерших от COVID-19 во Франции превысило 150 тыс.
В Азербайджане вновь зафиксирован рост новых случаев COVID-19
СГБ задержала более 6 человек по обвинению в незаконном вмешательстве в электронную систему «Льготное жилье»
ГААД получит 3,1 млн манатов на строительство автодороги в Бардинском районе
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
“Nar” поддерживает подростков в выборе здорового образа жизни
В преддверии Гурбан Байрамы Yelo Bank помог малообеспеченным семьям
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ