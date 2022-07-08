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Дальнее зарубежье 08.07.2022 22:51

В штате Нью-Йорк желающим приобрести оружие придется поделиться с правоохранителями своими аккаунтами в соцсетях

Власти американского штата Нью-Йорк приняли решение о введении дополнительной проверки для претендентов на получение разрешения на ношение оружия: среди прочего в правоохранительных органах будут отныне проверять их аккаунты в социальных сетях, пишет в пятницу Associated Press.

Агентство отмечает, эта мера нацелена на проверку "характера и поведения" потенциальных обладателей оружия.

Согласно новому требованию, которое вступит в силу в сентябре, "кандидаты на получение разрешения должны предоставить местным властям список аккаунтов в социальных сетях за предшествующие три года, причем как нынешних, так и прежних".

Не уточняется, придется ли претендентам предоставлять правоохранительным органам доступ к закрытым аккаунтам.

Несмотря на то, что закон активно поддерживают демократы, многих интересует вопрос, как конкретно его будут применять на практике и не будет ли он противоречить закону о свободе слова.

Отмечается, что правоохранительные органы штата Нью-Йорк не получили ни дополнительного финансирования, ни усиления персонала, что еще больше усиливает скептицизм общественности.

"Я не думаю, что мы будем в итоге это делать", - считает Питер Кехо, исполнительный директор Ассоциации шерифов штата Нью-Йорк.

"Я думаю, что это было бы конституционным нарушением права (на неприкосновенность - ИФ) частной жизни", - пояснил он.

Ранее законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло закон, который ограничивает ношение огнестрельного оружия: его будет запрещено носить в общественных местах, в частности в транспорте и в больницах.

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Тэги: США, НЬЮ/ЙОРК, ОРУЖИЕ, ПРАВИЛА


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