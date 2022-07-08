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ТЭК 08.07.2022 23:33

Fitch Solutions поднял прогноз цен на нефть Brent в 2022-2023гг

Fitch Solutions повысило прогноз цен на нефть марки Brent на ближайшие два года.

Как ожидается, в текущем году средняя стоимость составит $105 за баррель против ранее предполагавшихся $100 за баррель, в следующем году - $100 за баррель против $90 за баррель, прогнозировавшихся прежде.

Пересмотр в сторону повышения отражает более сильную, чем ожидалось, динамику цен за последние месяцы и прогноз ухудшения ситуации с поставками, в том числе из-за частичного запрета Европейским союзом на импорт российской нефти. Скоординированные продажи топлива из стратегических резервов рядом стран помогают улучшить предложение на рынке, но добыча остается сильно ограниченной, а совместные высвобождения запланированы только до конца текущего года.

Страны ОПЕК+ по-прежнему сильно отстают от целевых показателей добычи, при этом возникают вопросы, связанные со способностью Саудовской Аравии и ОАЭ, которые владеют значительной частью свободных производственных мощностей, значительно нарастить добычу в ближайшей перспективе.

"Хотя мы считаем, что мощности есть, ограничения в рамках сделки ОПЕК+ и нежелание Саудовской Аравии использовать свои резервные мощности ограничат потенциал роста добычи во втором полугодии, - говорится в сообщении Fitch Solutions. - Между тем растущая политическая нестабильность в Ливии спровоцировала новые перебои в производстве, которые, вероятно, продолжат оказывать влияние на добычу в 2023 году, в то время как риски задержки иранской ядерной сделки, в результате которой на рынок должно было выйти около 1 млн б/с, усиливаются".

Аналитики отмечают, что производители сланцевой нефти в США продолжают направлять свободные денежные средства на выплаты акционерам и улучшение балансов, а не на увеличение объемов добычи.

Fitch Solutions прогнозирует рост потребления нефти в 2022 году на 2,3% и в следующем году на 3% на фоне продолжающегося восстановления после пандемии COVID-19.

"Однако риски для этого прогноза сильно смещены в сторону понижения, поскольку более высокие затраты на энергию и более широкомасштабный кризис стоимости жизни угрожают потреблению, - сообщается в отчете. - Более того, экономика сталкивается с серьезными негативными факторами в виде постоянного инфляционного давления и ужесточения финансовых условий, повышенной волатильности финансового рынка, роста социальных волнений и замедления роста экономики Китая, что повышает риск рецессии".

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Тэги: НЕФТЬ, FITCH, ПРОГНОЗ


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