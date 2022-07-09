Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций со стороны ВС Армении в районе границы

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле в пятницу вечером своих позиций со стороны вооруженных сил Армении в районе азербайджано-армянской границы.
«Вечером 8 июля подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Заркенд Басаркечарского района на государственной границе (Азербайджана и Армении - ИФ-Аз) подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Йухары Айрым Кельбаджарского района», - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что «в результате адекватных ответных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен».
Р.Керимов
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