Байден распорядился выделить Украине очередной транш военной помощи

Президент США Джо Байден проинформировал о выделении транша военной помощи для Украины на $400 млн, сообщает Белый дом.
"Делегирую госсекретарю США полномочия (... ) для использования находящегося в распоряжении Пентагона военного снаряжения на сумму до $400 млн, чтобы оказать поддержку Украине", - отмечается в подписанном президентом меморандуме, его текст приводят американские СМИ.
Байден пояснил, что речь пойдет как о передаче вооружения, так и о подготовке украинских военных.
В пятницу в Пентагоне уже сообщали, что Байден примет подобное решение. Представитель оборонного ведомства США пояснил американским журналистам, что, в частности, речь, в частности, пойдет о передаче еще четырех РСЗО HIMARS, 1 тыс. снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии, трех армейских боевых автомобилях, системах для контрбатарейной борьбы, запчастях.
Еще до этого транша США, в общей сложности, с февраля 2022 года направили в Украину помощь на общую сумму в $7,3 млрд, отмечают СМИ.
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