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СНГ 09.07.2022 09:30

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о желании США затянуть конфликт в Украине

Заявление Пентагона о планируемой отправке в Украину еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS говорит о стремлении США затянуть конфликт любой ценой, отмечает посольство России в Вашингтоне.

"Обратили внимание на заявление пентагона о предстоящей отправке в Украину еще четырёх РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", - говорится в опубликованном в социальной сети комментарии посольства.

В нем также подчеркивается, что тезис высокопоставленных представителей США о том, что продукция военного назначения используется украинцами в оборонительных целях, несостоятелен.

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Тэги: РОССИЯ, США, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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