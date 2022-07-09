В посольстве РФ в Вашингтоне заявили о желании США затянуть конфликт в Украине

Заявление Пентагона о планируемой отправке в Украину еще четырех ракетных систем залпового огня HIMARS говорит о стремлении США затянуть конфликт любой ценой, отмечает посольство России в Вашингтоне.

"Обратили внимание на заявление пентагона о предстоящей отправке в Украину еще четырёх РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой", - говорится в опубликованном в социальной сети комментарии посольства.

В нем также подчеркивается, что тезис высокопоставленных представителей США о том, что продукция военного назначения используется украинцами в оборонительных целях, несостоятелен.