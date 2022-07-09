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Руководители Twitter собираются через суд заставить Маска купить их соцсеть

Руководство Twitter намерено подать в суд на главу Tesla Илона Маска, который заявил об отказе от сделки по покупке социальной сети, заявил председатель совета директоров компании Брет Тэйлор.

"Совет директоров Twitter обязуется закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре", - написал Тэйлор в Twitter.

Ранее Маск уведомил Twitter об отказе от сделки по покупке. "Господин Маск расторгает Соглашение о слиянии, поскольку Twitter существенно нарушает многочисленные положения этого Соглашения", - говорится в письме его представителя в компанию.

Согласно тексту письма, это решение продиктовано тем, что соцсеть отказалась или не смогла предоставить Маску информацию о количестве поддельных или спам-аккаунтов платформы.

"Twitter не предоставил информацию, которую Маск запрашивал в течение почти двух месяцев, несмотря на его неоднократные подробные разъяснения, направленные на то, чтобы упростить идентификацию в Twitter, сбор и раскрытие наиболее важной информации, запрашиваемой Маском изначально", - отмечается в письме.

Кроме того, в письме подчеркивается, что "у Маска есть основания полагать, что количество ложных или спам-аккаунтов в Twitter значительно выше 5%".

Как сообщалось, Twitter приняла предложение Маска о покупке за $44 млрд 25 апреля. Однако в середине мая бизнесмен заявил, что дальнейшего движения сделки не будет, пока Twitter не прояснит ситуацию относительно доли фейковых аккаунтов в соцсети.

Уже в июне Маск пригрозил разорвать сделку в связи с тем, что компания отказывается предоставить ему запрошенные данные. Тогда представитель Twitter заявлял, что в компании продолжают делиться информацией с Маском, чтобы закрыть сделку в соответствии с условиями заключенного соглашения.

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Тэги: МИР, ИНТЕРНЕТ, TWITTER


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