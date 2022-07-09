Убийца бывшего премьера Японии давно планировал акцию

Тэцуя Ямагами, смертельно ранивший экс-премьера Японии Синдзо Абэ накануне, заранее планировал убийство, сообщают японские СМИ со ссылками на источники в правоохранительных органах.
Источники информировали, что на допросах Ямагами признался, что он был чрезвычайно зол на Абэ, который, по его словам, представлял "конкретную организацию", возможно, как отмечают СМИ, религиозной направленности. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим он готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.
При обыске в доме убийцы были обнаружены другие единицы самодельного огнестрельного оружия, а также предметы, которые полиция квалифицировала как взрывные устройства.
О какой организации идет речь не сообщается, в том же время СМИ подчеркивают, что Ямагами заявил, что мотивами не являлись политические взгляды Абэ.
Ямагами, в течение трех лет служил в военно-морских силах Японии, после увольнения из армии в 2005 году работал на одном из заводов, откуда ушел осенью 2020 года. В момент нападения на бывшего премьера был безработным.
Убийца в минувшую пятницу произвел два выстрела в Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей. Ямагами был задержан на месте преступления.
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