В Брюсселе пройдет заседание Совета по сотрудничеству ЕС-Азербайджан

Очередное заседание Совета по сотрудничеству между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном пройдет 19 июля в Брюсселе. «19 июля 2022 года в Брюсселе состоится заседание Совета по сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».