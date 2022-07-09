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Внешняя политика 09.07.2022 10:20

В Брюсселе пройдет заседание Совета по сотрудничеству ЕС-Азербайджан

Очередное заседание Совета по сотрудничеству между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном пройдет 19 июля в Брюсселе.

«19 июля 2022 года в Брюсселе состоится заседание Совета по сотрудничеству между ЕС и Азербайджаном», - сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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