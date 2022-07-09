Количество случаев COVID-19 в мире превысило 554,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 554 млн 529 тыс. 675, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 349 тыс. 697 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 88 млн 547 тыс. 882 и 1 млн 20 тыс. 816.
Индия - 43 млн 604 тыс. 394 и 525 тыс. 386.
Бразилия - 32 млн 830 тыс. 844 и 673 тыс. 339.
Франция - 32 млн 318 тыс. 670 и 151 тыс. 56.
Германия - 29 млн 22 тыс. 265 и 141 тс. 862.
Великобритания - 23 млн 88 тыс. 53 и 181 тыс. 398.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро субботы - 817,4. В Индии на 1 млн жителей скончались 373 человека, Бразилии - 3 тыс. 123, Франции - 2 тыс. 288, Германии - 1 тыс. 682, Великобритании - 2 тыс. 634. Данные по США не приводятся.
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