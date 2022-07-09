Азербайджан на четверть увеличил экспорт газа в I полугодии

Азербайджан в первом полугодии 2022 года экспортировал 11,2 млрд кубометров газа, что на 25,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.
«В первом полугодии 2022 года экспорт азербайджанского газа составил 11,2 млрд кубометров, из которых 48% или 5,4 млрд кубометров направлено в Европу», - написал он в субботу в твиттере.
Шахбазов отметил, что в структуре экспортных поставок в отчетный период на долю Турции пришлось 38% или 4,3 млрд кубометров, Грузии - 14% или 1,5 млрд кубометров.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что экспорт азербайджанского газа в 2021 году составил 22 млрд кубометров газа, в 2022 году объем поставок составит 24 млрд кубометров.
Объем поставок газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года составил до 8,2 млрд кубометров.
В свою очередь Шахбазов заявлял, что экспорт газа из Азербайджана в Европу в 2022 году превысит 10 млрд кубометров.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК - инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках «Стадии-2» его разработки в Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое - до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Р.Керимов
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