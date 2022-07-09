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Дальнее зарубежье 09.07.2022 11:50

В Финляндии ощущается нехватка офицерских кадров

В Финляндии, которая готовится стать членом НАТО, уже сейчас ощущается нехватка офицерских кадров.

"Членство Финляндии в качестве наблюдателя в военном альянсе, а затем и возможное членство в НАТО означают значительный объем дополнительной работы для официальных лиц и военнослужащих. Быстрый прогресс в процессе принятия в НАТО может вызвать проблемы при наборе персонала, поскольку в Финляндии уже ощущается нехватка офицеров", - сообщил в субботу порталу телерадиовещания Yle президент Союза офицеров Вилле Виита.

Он отметил, что только для штаб-квартиры НАТО за рубежом требуется не менее 100 человек, в основном офицеров. В то же время уже сейчас в стране не хватает около 300 офицеров.

"Членство Финляндии в качестве наблюдателя означает участие в деятельности сотен рабочих групп и комитетов НАТО, - говорит заместитель главы финской миссии при НАТО Ханна Лепистё. - Для нас более широкое участие в совещаниях означает растущий объем подготовки, координации и отчетности".

По словам Лепистё, в ближайшие несколько лет произойдет "значительное увеличение" численности персонала финской миссии при НАТО, но точное количество рабочих мест не раскрывается. На данный момент в финской миссии при НАТО работают около 20 человек.

18 мая Финляндия и Швеция передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире военного альянса НАТО в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к НАТО. Обе северные страны получили после этого статус стран-наблюдателей, полноправными членами альянса они станут после ратификации протоколов всеми государствами НАТО. Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, этот процесс может занять несколько месяцев.

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Тэги: МИР, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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