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ТЭК 09.07.2022 12:21

Азербайджан в январе-июне увеличил добычу газа на 15%

Добыча газа Азербайджана в январе-июне 2022 года составила 23,4 млрд кубометров, что на 15,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил в субботу в твиттере министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

Он отметил, что экспорт газа из Азербайджана в первом полугодии текущего года составил 11,2 млрд кубометров (рост на 25,7%).

Добыча нефти в Азербайджане за отчетный период составила 16,5 млн тонн, ее экспорт - 13,4 млн тонн, сообщил глава Минэнерго страны.

Добыча нефти и попутного газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) началась с ноября 1997 года. В настоящее время доля британской BP (оператора проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), «ЛУКОЙЛ» (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал 22 млрд кубометров газа.

При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров.

В 2022 году объем экспорта прогнозируется на уровне 24 млрд кубометров, в том числе в Европу - свыше 10 млрд кубометров.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НЕФТЬ, ГАЗ, МИНЭНЕРГО


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