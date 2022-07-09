Кортеж с телом экс-премьера Абэ прибыл в Токио

Кортеж с телом экс-премьера Синдзо Абэ прибыл в Токио в субботу из города Нара, где накануне он был смертельно ранен в ходе выступления перед избирателями, сообщает агентство Associated Press.
Перед домом Абэ собрались скорбящие, они встретили катафалк с телом со склоненными головами. Ожидается, что в понедельник, 11 июля состоится прощание с Абэ, а на следующий день, 12 июля, запланированы похороны. На них будут присутствовать только его близкие родственники.
Японские СМИ сообщили в субботу, что Тэцуя Ямагами, смертельно ранивший Абэ, заранее планировал убийство. Он был чрезвычайно зол на Абэ, который, по его словам, представлял "конкретную организацию", возможно, как отмечают СМИ, религиозной направленности. Мать Ямагами пожертвовала этой организации значительные финансовые средства, в результате семья оказалась в бедственном положении. В связи с этим он готовился к тому, чтобы убить бывшего премьера.
О какой организации идет речь не сообщается, в том же время СМИ подчеркивают, что Ямагами заявил, что мотивами не являлись политические взгляды Абэ.
Ямагами в течение трех лет служил в военно-морских силах Японии, после увольнения из армии в 2005 году работал на одном из заводов, откуда ушел осенью 2020 года. В момент нападения на бывшего премьера был безработным.
При обыске в доме убийцы были обнаружены другие единицы самодельного огнестрельного оружия, а также предметы, которые полиция квалифицировала как взрывные устройства.
Убийца в минувшую пятницу произвел два выстрела в Абэ во время его выступления в городе Нара. Бывший премьер был доставлен в больницу, где скончался, несмотря на усилия врачей. Ямагами был задержан на месте преступления.
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