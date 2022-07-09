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СНГ 09.07.2022 13:20

Деятельность мусульманской общины РФ важна для поддержания согласия в обществе - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с Гурбан байрамы, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам (Гурбан байрамы) несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", - говорится, в частности, в послании президента.

"Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И конечно, её деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе", - написал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, РЕЛИГИЯ, ПРАЗДНИК, ВЛАДИМИР ПУТИН


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