Деятельность мусульманской общины РФ важна для поддержания согласия в обществе - Путин

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с Гурбан байрамы, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Знаменующий завершение паломничества к древним исламским святыням, Курбан-байрам (Гурбан байрамы) несёт в себе глубокий нравственный, духовный смысл, служит единению людей, сбережению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия", - говорится, в частности, в послании президента.

"Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков. И конечно, её деятельность очень важна для поддержания межнационального мира и согласия в обществе", - написал Путин.