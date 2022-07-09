Протестующие на Шри-Ланке ворвались в резиденцию президента

Протестующие на Шри-Ланке в ходе крупнейшего антиправительственного марша в субботу ворвались в резиденцию президента Готабаи Раджапаксы, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местное ТВ.
Тысячи протестующих прорвали полицейские баррикады, им удалось войти в резиденцию. По данным индийских СМИ, президенту пришлось срочно покинуть резиденцию. Где он находится в настоящее время, неизвестно.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, огнем уничтожено 60 транспортных средств и более 100 зданий.
Шри-Ланка переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.
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